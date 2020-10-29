Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 12:05 — REGNUM Итоги пассажирской речной навигации подводят на Таймыре. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в администрации Таймырского муниципального района.

Выполнен 251 рейс, перевезено 8196 пассажиров. Перевозки осуществлялись по руслам рек Енисей и Хатанга и их притокам, а также в бухте Портовой городского поселения Диксон.

По Хатанге ходили катер «Логата» и теплоход «Таймыр». По направлениям Дудинка — Усть-Порт — Караул — Носок — Байкаловск — Воронцово курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и СП-4. В Диксоне регулярные перевозки водным транспортом осуществлялись на теплоходе «Станислав Гуменюк».

Из районного бюджета в поддержку пассажирских перевозок выделили 36,9 млн рублей.

Также пассажирские перевозки осуществлялись по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск на теплоходах «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно о завершении навигации на территории Кемеровской области.

Читайте также: В Кузбассе объявили о завершении навигации