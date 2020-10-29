Рязань, , 12:01 — REGNUM Ещё 101 носителя коронавируса выявили в Рязанской области 29 октября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше показателя предыдущих суток. Темп прироста заразившихся за сутки составил 1%.

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В целом в Рязанской области подтверждено 10 тыс. 519 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 7563 человек, из которых 69 выписаны за сутки.

В лечебных учреждениях находятся 360 пациентов с коронавирусом, в том числе 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.