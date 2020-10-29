Москва, , 11:59 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4906 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 1236 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 3670 случаев.

Всего в столице за время пандемии выявили около 414 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за минувшие сутки выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом.

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