Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM За последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 34 человека. Об этом сообщает 29 октября федеральный оперативный штаб. Это второй показатель в стране после Москвы, он также на 40% ниже числа умерших за день до этого. Нового печального «рекорда» не произошло.

Скорая помощь у больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Однако город на Неве остается на втором месте по общему количеству умерших от ковида в регионах России.

Всего в городе от болезни за время пандемии, по официальным данным, погибли 3765 человек. В Петербурге выявили 59 721 случай заражения, выздоровело за все время 37 672 человека, в том числе 424 человека выписаны за последние сутки.

В России за сутки коронавирус нашли у 17 717 человек в 85 регионах, их общее число достигло 1 581 693 человек. За время пандемии скончался 27 301 гражданин РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге поставили новый коронавирусный «рекорд»