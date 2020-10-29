Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области суточное число поборовших коронавирус превысило количество выявленных носителей SARS-CoV-2, составив соответственно 225 и 204. В то же время есть новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По информации на 29 октября, в Ульяновской области всего официально выявлено 20 386 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 204.

Выздоровели в регионе 16 020 человек, из них за последние сутки — 225. Доля выздоровевших в Ульяновской области составила почти 78,6%. Сейчас на лечении находятся 4105 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Ульяновской области от COVID-19 умерли семь человек. Всего с начала пандемии скончался 161 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса начали оказывать жителям психологическую помощь во вновь созданном центре. В нём работают профессиональные психологи, планируется привлечь и священников.

Подробнее: В пандемию в Ульяновской области поддержку оказывают психологи и священники