Москва, , 11:56 — REGNUM Сегодня, 29 октября, сербская авиакомпания Air Serbia возобновляет рейсы из Белграда в Москву. Самолеты начнут с 9 ноября, сообщается на сайте авиаперевозчика.

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Air Serbia планирует выполнять рейсы Белград-Москва два раза в неделю — по понедельникам в 13:50 и пятницам в 07:30 по мск. Билеты на авиарейсы уже можно купить на сайте авиакомпании.

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Пассажиры Air Serbia также будут иметь доступ к стыковкам с Москвой через Белград из Амстердама, Копенгагена, Любляны, Осло, Парижа, Вены, Цюриха и Загреба.

Напомним ИА REGNUM, как сообщало, авиасообщение между столицами Сербии и России из-за пандемии коронавируса было приостановлено 18 марта 2020 года.

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