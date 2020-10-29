Москва, , 11:53 — REGNUM Увеличение ожидаемой продолжительности жизни жителей России до 78 лет к 2030 году является амбициозной, но достижимой задачей. Об этом 29 октября заявил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

«Указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2030 года перед нами поставлена амбициозная, но достижимая задача — увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году», — сказал Камкин на Всероссийском форуме «Россия — территория заботы».

Он добавил, что увеличение доли граждан России старшего трудоспособного возраста в структуре населения требует своевременной перестройки всей системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент страны Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год составил более 4,5 лет.

Он отметил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Глава государства призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

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