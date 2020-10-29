Уфа, , 12:20 — REGNUM Помощь семье умершего в Турции жителя Башкирии оказывает руководство республики. Об этом 29 октября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу республиканского государственного комитета по внешним связям.

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По информации журналистов, оказать помощь семье умершего жителя Башкирии поручил глава региона Радий Хабиров. Супруга скончавшегося пожилого жителя региона осталась одна в Турции с телом своего супруга.

В настоящее время власти Башкирии организовали работу по доставке тела умершего от COVID-19 в регион, а также по возвращению женщины на родину.

По словам руководителя госкомитета по внешним связям Маргариты Болычевой, руководство связалось с посольством России в Турции и обратилось в МИД России с просьбой содействовать в этом вопросе.

Чиновники рекомендуют местным жителям не выезжать за рубеж до окончания пандемии.

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