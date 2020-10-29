Курск, , 11:52 — REGNUM В Курской области за прошедшие сутки подтверждён 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб 29 октября. Сутками ранее сообщалось о 120 новых пациентах.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за минувшие сутки 117 пациентов. В статистику смертности за сутки вошло сразу семь летальных исходов — мужчина 67 лет и женщины 64, 70, 71, 73, 77, 78 лет. Во всех случаях причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего в регионе подтверждено уже 10 652 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 8002 человека. Скончались 89 пациентов с COVID-19.