Москва, , 11:50 — REGNUM Власти Москвы рекомендовали лицам, находящимся в группах риска, избегать контактов с домашними животными. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

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«Подтвержденной информации о заболевании животных, в том числе кошек и собак, нет, как и установленных случаев передачи вируса от питомцев к человеку и обратно. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро. Однако представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае невозможности передачи домашнего питомца на передержку необходимо соблюдать правила гигиены и использовать медицинскую маску.