Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чувашии суточное число поборовших коронавирус вдвое выше количества выявленных носителей SARS-CoV-2 — соответственно 108 и 58. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 29 октября, в Чувашии с начала пандемии лабораторно подтверждено 9782 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

Выздоровели 8306 человек, из них за последние сутки — 108. Доля выздоровевших составила почти 85%. В настоящее время продолжают лечение 1337 пациентов с коронавирусом.

Также в Чувашии зарегистрированы три новых летальных исхода в результате осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике умерли 139 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в Чувашии пациенты, которые переболели COVID-19, проходят реабилитацию на базе четырёх медицинских организаций. В настоящее время курсы оздоровления прошли более 420 пациентов, поступило ещё 326 заявок.