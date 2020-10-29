Найроби, , 11:51 — REGNUM За минувшую неделю в Кении произошел «драматический» рост числа случаев заражения коронавирусом, передает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным доклада, за прошедшую неделю в Кении было зарегистрировано 4594 новых случаев заражения коронавирусом — на 51% больше, чем за предыдущую неделю. Эти данные показывают, что доля людей, получивших положительный результат тестирования, начала расти — с менее чем 5% от населения в середине сентября до более чем 10% за последнюю неделю, что, по-видимому, не связано с какими-либо изменениями в стратегии тестирования.

«Это чуть меньше, чем во время пика в конце июля, когда было зарегистрировано 4700 новых случаев заражения — хотя случаи с летальным исходом сейчас увеличиваются гораздо более низкими темпами (9%)», — говорится в докладе ВОЗ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве предупредил, что страна движется ко второй волне.

Увеличение числа случаев заражения последовало за отменой ряда карантинных мер, среди которых повторное открытие баров, снятие запрета на продажу алкоголя в ресторанах и закусочных и сокращение комендантского часа в конце сентября. Кроме того, преподавание в некоторых школах возобновилось в середине октября.

За прошедшую неделю в Кении зафиксировали второе по величине число новых случаев заражения коронавирусом в Африке южнее Сахары.

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