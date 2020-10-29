Анталья, Турция, , 11:48 — REGNUM Турист из России скончался в Турции результате новой коронавирусной инфекции. Об этом 29 октября сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

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«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщении генконсульства РИА Новости.

Также там указали, что в данный момент российское диппредставительство совместно с местными властями предпринимают необходимые шаги для отправления тела покойного на родину.

При этом в генконсульстве уточнили, что вопрос о задолженности, которая образовалась за лечение российского туриста, «относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 17 717 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.