Благовещенск, , 11:45 — REGNUM В Приамурья от COVID-19 умерла медицинская сестра Благовещенской городской клинической больницы Валентина Джумаева, об этом сообщается на официальной странице учреждения здравоохранения в Instagram.

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Валентина Джумаева проработала в больнице медсестрой более 35 лет. последнее время она спасала пациентов с коронавирусом в инфекционном госпитале.

«Отзывчивая, добрая, она всегда готова была поддержать, помочь, старалась делать все возможное для выздоровления пациентов. Такой она и останется в нашей памяти», — написали коллеги.

Сообщается, что сама медсестра не смогла справиться с COVID-19 и умерла в том же госпитале, где спасала жизни другим.

«Трудно поверить, что больше ее с нами нет. Это невосполнимая утрата для всего коллектива. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — напили в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, лица, прибывшие в Москву из других российских регионов, не обязаны находиться дома в течение 14 дней. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

«Нужно ли оставаться дома в течение двух недель тем, кто приехал из других регионов России? Нет, по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно», — говорится в сообщении.