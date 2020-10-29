Москва, 29 октября 2020, 11:45 — REGNUM В России за минувшие сутки выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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Показатель стал максимальным за всё время пандемии — прежний «рекорд» был установлен 26 октября, когда выявили 17 347 случаев заражения.
Среди регионов лидирует Москва — 4906 случаев заражения.
Всего в России за время пандемии выявили 1 581 693 случая заражения коронавирусом.