Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 290 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 28 октября 2020 года был зарегистрирован 291 носитель вируса SARS-CoV-2. Теперь в регионе подтверждено 35 650 случаев выявления коронавируса.

Соответствующий диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (91 носитель), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Байкаловского района, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Туринского и Тавдинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили «режим повышенной готовности». В частности, теперь предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00 (время местное).

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