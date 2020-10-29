Москва, , 11:44 — REGNUM Лиц пожилого возраста в Москве не будут штрафовать за выход из дома. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением», — говорится в сообщении.

Однако подчёркивается, что пожилым людям не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.