Чебоксары, 29 октября 2020, 11:40 — REGNUM Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного и Казанского рубежей, который стартовал в Чувашии, может стать объединяющим для всех жителей республики. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.
Священнослужитель отметил, что на строительство рубежей обороны во время Великой Отечественной войны было мобилизовано 170 тыс. жителей республики, в то время как на фронт ушли 208 тыс. человек. Оборонительные рубежи должны были в случае прорыва врага к Москве защитить подступы к Казани и Уралу.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чувашии открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. На церемонии открытия глава республики Олег Николаев заявил, что жители региона объединяются вокруг этой темы. И задача современного поколения — восстановить память о тех событиях и участниках той стройки.
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