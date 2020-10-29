Чебоксары, , 11:40 — REGNUM Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного и Казанского рубежей, который стартовал в Чувашии, может стать объединяющим для всех жителей республики. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Священнослужитель отметил, что на строительство рубежей обороны во время Великой Отечественной войны было мобилизовано 170 тыс. жителей республики, в то время как на фронт ушли 208 тыс. человек. Оборонительные рубежи должны были в случае прорыва врага к Москве защитить подступы к Казани и Уралу.

«Мой дед со стороны матери по состоянию здоровья не был призван на войну. Его как раз призвали на эти работы, и он там окончательно потерял здоровье. В результате чего, правда, после войны, умер сравнительно молодым, в 59 лет. Многих знаю, кто участвовал в строительстве, копал противотанковые рвы. И действительно, это было в сильные морозы, в авральных условиях. Так что, конечно, я надеюсь, что предстоящий год будет объединяющим всех в Чувашии», — сказал глава Чувашской митрополии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чувашии открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. На церемонии открытия глава республики Олег Николаев заявил, что жители региона объединяются вокруг этой темы. И задача современного поколения — восстановить память о тех событиях и участниках той стройки.

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