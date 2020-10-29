Улан-Удэ, , 11:39 — REGNUM Мусор у больных COVID-19 в Улан-Удэ, получающих лечение в амбулаторном режиме на дому, забирает специальная мобильная бригада «Комбината по благоустройству». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, бригада работает ежедневно без выходных.

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Информацию и адреса больных сообщает в комбинат Роспотребнадзор или поликлиники. Далее диспетчер по телефону узнает у них, когда удобно забрать мусор.

«Жители выставляют мешок с мусором рядом со своей квартирой. Специалист КБУ в защитной спецодежде дезинфицирует мешок и перекладывает его в новый. Далее уносит его на придомовую мусорную контейнерную площадку», — отметили в мэрии.

Как отмечается, в настоящее время в списке комбината 217 адресов. В день сотрудники отрабатывают 40−50 из них. Всего в республике, по данным Роспотребнадзора, на амбулаторном наблюдении находится более 6 тыс. человек, в том числе носители коронавируса.

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