Севастополь, , 11:39 — REGNUM Срок действия режима повышенной готовности в Севастополе продлён до 1 декабря, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Документ 29 октября опубликован на сайте правительства региона.

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»В абзаце первом цифры «31 октября 2020 года» заменить цифрами «1 декабря 2020 года», — говорится в тексте указа.

Также указом запрещена работа предприятий общественного питания в период с 22:00 до 07:00 (за исключением работы навынос и доставку), проведение корпоративов. Указом также установлен период школьных каникул с 31 октября по 15 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее режим повышенной готовности в Севастополе продлевался до 31 октября.