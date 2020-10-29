Новосибирск, , 11:37 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса режим повышенной готовности в Новосибирской области продлён до 31 декабря 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в правительстве региона.

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Соответствующее постановление № 194 от 28 октября 2020 года подписал новосибирский губернатор Андрей Травников. Он отметил, что жителям региона необходимо строго соблюдать меры санитарной безопасности, чтобы не вернуться к ограничительным мероприятиям.

В Новосибирской области продолжает действовать масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в регионе выявлено 16 939 носителей коронавируса.

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