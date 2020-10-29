Москва, , 11:35 — REGNUM Лекарственный препарат против коронавируса «Фавипиравир» получил постоянное регистрационное удостоверение в России. Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, выступая на конференции по регулированию обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

По его словам, ранее некоторые препараты допущены в обращение по ускоренной процедуре — это вакцины для профилактики и ряд препаратов — для противовирусной терапии, в том числе «Фавипиравир» и «Ремдесивир».

Фисенко добавил, что по «Фавипиравиру» выполнены все необходимые условия для регистрации, и получено постоянно действующие регистрационное удостоверение.

Напомним, в середине сентября Министерство здравоохранения разрешило применять препарат «Фавипиравир» для амбулаторного лечения COVID-19. До этого лекарство применялось только под наблюдением медиков.

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