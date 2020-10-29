Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:36 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну с 23 по 27 ноября. В настоящее время граждане США изолированы и находятся в медицинском учреждении на базе «Кэмп-Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 259.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 26 271.

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