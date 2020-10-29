Москва, , 11:31 — REGNUM На сегодняшний день нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают COVID-19, большинство из них влияет лишь на симптомы. Об этом заявил главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства РФ Александр Аверьянов.

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«На сегодняшний день с нашей позиции практикующих врачей у нас нет ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы гарантированно остановить SARS-CoV-2», — сказал Аверьянов на онлайн-заседании Научного совета РАН «Науки о жизни».

Как отмечается в презентации к выступлению Аверьянова, большинство предлагаемых противовирусных средств либо неэффективны, либо влияют лишь на симптомы заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что заболевание COVID-19 обладает некоторыми схожими чертами с «испанкой», бушевавшей в мире в 1918—1920 годах. В частности, это касается характера распространения заболевания.

Чуланов добавил, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у обычного гриппа. Без введения ограничительных мер, по словам эксперта, индекс распространения достиг бы 4−5.

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