Москва, 29 октября 2020, 11:28 — REGNUM В России создадут опорный центр в сфере цифровой экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, новый центр откроется при университете «Иннополис» (расположен в Татарии). На его финансирование в 2020 году предусмотрено 550 млн рублей.
На базе центра планируется сформировать консорциум учебных заведений. Они разработают новые образовательные программы для подготовки специалистов в различных сферах — как связанных с информационными технологиями, так и в смежных областях знаний.
Также планируется открыть не менее пяти центров-спутников в других регионах России для масштабирования опыта.