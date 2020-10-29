Москва, , 11:28 — REGNUM В России создадут опорный центр в сфере цифровой экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, новый центр откроется при университете «Иннополис» (расположен в Татарии). На его финансирование в 2020 году предусмотрено 550 млн рублей.

На базе центра планируется сформировать консорциум учебных заведений. Они разработают новые образовательные программы для подготовки специалистов в различных сферах — как связанных с информационными технологиями, так и в смежных областях знаний.

Также планируется открыть не менее пяти центров-спутников в других регионах России для масштабирования опыта.