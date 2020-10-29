Ставрополь, , 11:30 — REGNUM Житель Ставрополья, решивший заработать на криптовалюте, стал жертвой мошенников. Мужчина отдал злоумышленникам несколько миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Житель краевой столицы рассказал полиции, что в течение нескольких месяцев ему звонил человек, который представлялся сотрудником инвестиционной компании. По его совету потерпевший, желая заработать, вложил свои сбережения в биткоины, но никакой прибыли в итоге не получил. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время оперативники ищут аферистов, причастных к преступлению.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье были задержаны «телефонные» мошенники, похитившие деньги с банковских карт жителей девяти регионов России. Жертвами злоумышленников стали более 30 человек, потерявших в сумме около 1,5 млн рублей.