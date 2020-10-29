Псков, , 11:30 — REGNUM Медицинские работники Псковской области стали чаще заражаться коронавирусом. Об этом 29 октября заявил губернатор региона МихаилВедерников. По его словам, в основном это связано с тем, что они больше других подвержены риску заболевания, так как ежедневно контактируют с больными.

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В настоящий момент в регионе зарегистрировано десять активных очагов, из них за сегодня: в Плюсском психоневрологическом интернате добавился еще один случай, в гуманитарном лицее Пскова еще пять случаев, в онкодиспансере еще два случая.

Как установило расследование, в Псковской межрайонной больнице семь сотрудников заразились через бытовой контакт, с разницей в значительный промежуток времени. В настоящий момент два человека госпитализированы, пять лечатся амбулаторно.

В отделении урологии Псковской областной больницы заражены коронавирусом шесть врачей.

«Отделение продолжает работать в обычном режиме, среди пациентов заражённых не выявлено», — пояснил Ведерников.

В Великолукской межрайонной больнице, в связи с выявлением у пациентов COVID-19, с 28 октября по 6 ноября закрыты на приём терапевтическое, нейрохирургическое и отделение острых нарушений мозгового кровообращения. В Дедовичской районной больнице COVID-19 заболел хирург.

«Сейчас отрабатываются все контактные. Хирургическое отделение не принимает больных, неотложную помощь оказывают в приёмном отделении», — уточнил губернатор Псковской области.

На самоизоляции как контактный находится главный врач Псковского перинатального центра, врач УЗИ находится на лечении. В Печорской больнице на больничном водитель скорой с положительным результатом на COVID-19.

«Как видим, ситуация серьёзная. Прошу каждого из вас соблюдать все предписания Роспотребнадзора. Противостоять угрозе можно, лишь объединив усилия», — подытожил Михаил Ведерников.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 110 новых случаев, что на пять зараженных меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего с начала пандемии в региона заразились 7682 человека. Из них на данный момент 4547 выздоровели, в том числе 40 — за прошедшие сутки. Умерли 69 человек.

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