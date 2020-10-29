Кострома, , 11:21 — REGNUM Директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов выступил «категорически против» закрытия детского сада в Буе — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад «Ивушка» в Буе Фото Екатерины Соболевой

По его мнению, перевод воспитанников из детского сада «Ивушка» в другие дошкольные учреждения в середине учебного года не рационален и идёт вразрез с интересами детей и родителей.

«Региональный департамент образования и науки выступает категорически против перевода воспитанников детсада «Ивушка» в Буе в другие дошкольные учреждения. Действительно, в буйских детсадах сейчас 64 свободных места для дошколят. Но без согласия родителей, да ещё и в середине учебного года переводить детей из детсада «Ивушка» в другие дошкольные учреждения не будут. В приоритете должны быть интересы детей и их родителей», — заявил в социальных сетях Морозов.

Напомним, ранее за помощью к журналистам обратились воспитатели и родители детского сада в Буе. Они уверяли, что летом 2020 года власти пообещали не закрывать учреждение, но кардинально изменили своё решение спустя несколько месяцев. Местные жители просили чиновников «не издеваться над детьми» и возмутились тем, что вопрос не обсуждался с ними заранее.

Глава Буя Игорь Ральников объяснил позицию властей, сославшись на демографическую обстановку, необходимость экономии бюджетных средств, низкую посещаемость садика и наличие свободных мест в других детских учреждениях города.

Однако, после вмешательства профильного департамента чиновник опубликовал запись на личной странице ВКонтакте, сообщив, что рассматривать вопрос о закрытии детского сада в городской администрации будут позднее, по «результатам наполняемости на 2021−22 учебный год».

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