Москва, , 11:19 — REGNUM В Российской Федерации с начала пандемии проведено более 59,2 миллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Количество лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию постоянно растёт. На данный момент работают 889 лабораторий, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 603 — при государственных медучреждения и 175 частных лабораторий.

С начала пандемии под медицинским наблюдением в России находились 3 млн 717 тыс. 758 человек. По данным на 27 октября, под контролем остаются 368 тыс. 245 человек, заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 58,7 млн.

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