Петрозаводск, , 11:17 — REGNUM В Республике Карелия, на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией, вводятся дополнительные эпидемиологические требования для сферы услуг, общепита и торговли, а также рекомендации для жителей региона. Об этом 29 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Согласно новому распоряжению главы республики, во всех предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах или в зонах расчета с клиентами должны быть установлены защитные экраны высотой не менее 2,2 метров и шириной не менее 1,5 метров.

Кроме того, до 15 декабря во всех таких объектах должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же меры санитарной безопасности должны обеспечить спортивные объекты и самозанятые граждане, работающие в сфере услуг.

«В первом квартале 2021 года планируем провести очередной отбор для предоставления предпринимателям возмещения части затрат на покупку этого оборудования», — отметил Артур Парфенчиков.

Запрет на посещение торговых центров детям до 16 лет без сопровождения взрослых не продлевается до 30 ноября. Всем жителям Карелии стоит также воздержаться от посещения общественных мест и без крайней необходимости. В первую очередь это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилым людям. Кроме того, на этот же срок работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников, особенно для лиц старше 60 лет.

«Нам удалось сдержать распространение коронавируса весной, в том числе благодаря нашей общей дисциплине. И я убедительно прошу всех с такой же ответственностью подойти к выполнению сегодняшних требований и рекомендаций. Тогда нам не придется вновь закрывать магазины, предприятия и уходить на массовую изоляцию», — резюмировал Парфенчиков.

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