Кызыл, , 11:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Туве продолжает оставаться напряжённой. За минувшие сутки здесь выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев достигло 9331, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах столицы региона Кызыла находятся 122 пациента, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ранее в республике зарегистрировали 113 летальных случаев непосредственно от COVID-19.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 218 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 178. За весь период выздоровело 8869 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.