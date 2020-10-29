Улан-Удэ, , 11:04 — REGNUM В Бурятии насчитывается 14 человек, которые в 2020 году отмечают свой столетний юбилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда, 11 из них проживают в Улан-Удэ. Ещё по одному долгожителю приходится на Иволгинский, Кабанский и Селенгинский районы.

Шесть жителей республики отметят в этом году 102-й день рождения. А в Мухоршибирском районе живет женщина, родившаяся в год Великой Октябрьской Социалистической революции.

«А самому почтенному долгожителю нашего региона в этом году исполнилось106 лет. Она иностранная гражданка, имеет вид на жительство в России и уже долгое время живёт с родными в г. Улан-Удэ», — отметили в отделении.

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