Москва, , 11:02 — REGNUM В России с 1 января 2021 года вводятся новые единые для всех регионов правила пользования пляжами. Приказ утвердило МЧС РФ, передает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

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Согласно документу, гражданам запрещается приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей, плавать на не предназначенных для плавания предметах: досках, бревнах, лежаках и т. д.

Тажке будет запрещено играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, купаться при подъеме красного (черного) флага и др. Отмечается, что ранее правила поведения на пляжах субъекты РФ утверждали самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС предложило увеличить территории пляжей и зон купания в регионах России.

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