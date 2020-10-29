Москва, , 11:01 — REGNUM Утверждён состав правительственной комиссии по русскому языку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В состав комиссии вошли 43 человека. Среди них — заместители министров, ректоры высших учебных заведений, учёные, преподаватели и журналисты. Председателем комиссии назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Основными задачами нового органа станет сохранение развитие русского языка в России и мире, а также формирование языковой политики. Проводить заседания планируется не реже двух раз в год.