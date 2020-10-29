Иркутск, , 11:00 — REGNUM В связи со взрывным распространением коронавируса в Иркутской области в указ губернатора Приангарья внесены поправки, в соответствии с которыми вузам региона рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Как сообщает сегодня, 29 октября, пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунёва, изменения в нормативные документы носят рекомендательный характер, решение о переходе на дистанционный формат работы должен принять учредитель вуза.

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Уже известно, что на дистанционный режим обучения уже перешли Восточно-Сибирский институт МВД, Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции, Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Со 2 ноября к ним присоединится Иркутский государственный университет путей сообщения. Иркутский государственный медицинский университет переходить на дистанционное обучение пока не будет в связи с тем, что многие студенты задействованы в работе в больницах и поликлиниках.

Режим работы Иркутского государственного аграрного университета, а также вузов, учредителями которых является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, будет определён в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 29 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без 14 новых летальных случаев.

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