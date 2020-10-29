Липецк, , 11:00 — REGNUM В Липецкой области главным врачам рекомендовали приостановить очередные отпуска для медицинских работников. Рекомендации связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.

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В социальных сетях появилось письмо за подписью начальника управления здравоохранения Липецкой области Юрия Шуршукова в адрес руководителей подведомственных медицинских учреждений, в котором рекомендуется «приостановить предоставление отпусков всем работникам» «до особого распоряжения». Письмо вызвало возмущение пользователей, в том числе — самих медицинских работников.

«Да, такое письмо существует, но речь идёт не о приказе, а о рекомендации главным врачам. Эпидситуация сейчас очень сложная, все силы брошены на то, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции. Ведь сейчас огромная нагрузка на медиков не только в ковидных госпиталях, но и по всей лечебной сети», — прокомментировала изданию Gorod48 начальник отдела кадров управления здравоохранения Липецкой области Марина Двуреченская.

«Это наша просьба к главврачам, основная цель которой — чтобы все мы вместе справились с общей бедой, со всплеском заболеваемости. Нужно мобилизовать все силы медиков. Ведь проблема не только в высокой нагрузке, но и в том, что врачи и медсестры тоже болеют и на некоторое время выбывают из лечебного процесса. Более того, медработники наиболее подверженное вирусу звено. Поэтому мы написали такую рекомендацию: и те, кто готов, идут нам навстречу», — добавила представитель облздрава.

На 28 октября в Липецкой области было подтверждено 7855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 6536 человек выздоровели, 68 человек умерли. На лечении на данный момент находятся 1251 человек. В стационарах находятся 198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 474 человека с подозрением на выделение вируса. Амбулаторно лечатся 1053 пациента с лёгкой формой COVID-19.