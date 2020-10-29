Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве демонтировали незаконную автомойку, расположенную на Хорошевском шоссе. Об этом 29 октября сообщается на официальном сайте госинспекции по недвижимости столицы.

Незаконное строение площадью 100 квадратных метров располагалось по адресу: Хорошевское шоссе, вл. 96. Объект был возведен на земельном участке площадью 240 квадратных метров. Территория ранее предоставлялась юридическому лицу на основании договора аренды, однако в настоящий момент договор расторгнут.

«В настоящее время незаконная автомойка демонтирована, в границах освобожденной территории планируется организация компактной парковки вместимостью до семи машино-мест», — рассказал начальник госинспекции Владислав Овчинский.

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