Филадельфия, США, , 10:56 — REGNUM Неизвестные хулиганы в Филадельфии напали на съемочную группу Первого канала. Об этом заявил корреспондент телеканала Георгий Олисашвили, сообщает РИА Новости.

Он и оператор Максим Катаев отправились в Филадельфию снимать последствия разграбления магазинов. Журналисты натолкнулись на группу агрессивных молодых людей.

Оператор и корреспондент попытались скрыться на автомобиле, но не успели заблокировать двери — хулиганы ворвались в машину и отняли видеокамеру и телефон.

Оператор попытался отнять камеру у разбойников, но был избит и получил легкое сотрясение мозга. Работники Первого канала добавили, что полиция отказалась им помочь и проехать на место происшествия.

«Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет», — сказал Олисашвили. Полиция заявила, что в указанном районе слишком опасно. В полицейском участке российским гражданам также не помогли.