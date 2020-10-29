Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В больнице № 24 Екатеринбурга действительно происходят случаи, когда пациенты вынуждены лежать в коридорах. Об этом заявил главврач медучреждения Алексей Малинкин департаменту информполитики Свердловской области.

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Руководитель отметил, что не собирается опровергать факты, когда больные лежат в коридоре.

«Это объясняется тем, что иногда физически мест не хватает, — уточнил врач. — Что я должен людям сказать: идите домой и ждите?»

Малинкин уточнил, что пациенты в таком случае не просто лежат в коридоре. Они находятся под наблюдением медиков, там установлено всё необходимое оборудование, в частности, кислородные концентраторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в оперштабе региона опровергли, что поликлиника № 4 в Нижнем Тагиле переведена в режим «ковидария».

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