Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермский край поставлена вторая партия вакцины от гриппа. Более 124 тыс. доз для взрослых граждан уже распределены по медучреждениям, сообщает краевой минздрав.

Поставки идут по заранее составленному графику. В регион поступило уже 960 тыс. доз. Для взрослого населения пришло больше 585 тыс. доз, а для детей — около 373 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, прививки от гриппа сделали уже 812 тыс. человек. Всего же власти надеются привить 60% населения, или более 1,5 млн граждан. Вместе с измерением температуры процесс вакцинации занимает примерно десять минут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье от гриппа привили почти треть населения