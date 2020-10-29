Пенза, , 10:55 — REGNUM С 2006 года установлен Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается сегодня, 29 октября. За девять месяцев текущего года в Пензенской области от инсульта скончались 1120 человек, из них 160 погибших — лица трудоспособного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

Для того чтобы избежать инсульта, необходим контроль артериального давления, поддержание оптимального уровня глюкозы и холестерина в крови, следует отказаться от вредных привычек, бороться с ожирением и поддерживать физическую активность. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 30 минут физической активности минимум пять раз в неделю.

Инсульт может произойти с любым человеком, несмотря на возраст, поэтому правильно и своевременно оказанная медицинская помощь чрезвычайно важна и влияет на исход заболевания, отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, в одном из пансионатов Тюмени 90-летняя постоялица более суток ждала скорую помощь. Женщина после инсульта, она выдернула зонд, через который ее кормили и поили, давали лекарства.

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