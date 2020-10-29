Токио, , 10:49 — REGNUM Nintendo выпустила первые две части экшен-игры No More Heroes на гибридную консоль Switch. Об этом 28 октября сообщалось на официальном YouTube-канале компании.

Обе части No More Heroes уже доступны в магазине Nintendo eShop. Помимо этого, компания объявила, что релиз триквела состоится в 2021 году.

Напомним, No More Heroes — это комедийная экшен-игра, созданная японским геймдизайнером Гоити Суда. Её главным героем является профессиональный наёмный убийца Трэвис Тачдаун.

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