Махачкала, , 10:48 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы на три месяца — до 29 января 2021 года — продлил арест обвиняемому в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Решение вынесено по ходатайству следственного органа, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе суда.

Напомним, 29 июля 2018 года в Каспийске восьмилетняя жительница города Калимат Омарова вышла из дома в магазин и пропала. Тело девочки с признаками насильственной смерти спустя полтора месяца было обнаружено в сточной канаве в Каспийске.

Установлено, что перед смертью Калимат была изнасилована. Надругавшись, маньяк убил девочку, а тело спрятал в канализационный коллектор. По подозрению в совершении этих преступлений 18 октября текущего года был задержан 36-летний житель Левашинского района Дагестана.

В следственном управлении СК РФ по республике ранее сообщили, что фигурант дал признательные показания и подтвердил их при проверке на месте преступления.

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