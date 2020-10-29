Ричмонд , США, , 10:44 — REGNUM Решение разрешить губернатору штата Вирджиния Ральфу Нортэму демонтировать статую главнокомандующего армией Конфедеративных Штатов Америки генерала Роберта Ли (1807−1870) вынес суд в административном центре штата — Ричмонде. Об этом 29 октября сообщает газета The Washington Post.

При этом уточняется, что, несмотря на полученное разрешение, памятник в ближайшее время не будет снесен, так как исполнение постановления отложено судьей как минимум на 30 дней для того, чтобы заинтересованные стороны могли подать апелляцию.

В данный момент статуя генерала Роберта Ли находится в Ричмонде на Моньюмент-авеню — улице, на которой установлены памятники военачальникам американских Конфедеративных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля мэр Ричмонда Левар Стоуни издал постановление о сносе всех памятников деятелям Конфедерации на территории города, которое не коснулось памятника Роберту Ли, так как он был расположен на земле штата.