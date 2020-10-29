Якутск, , 10:48 — REGNUM В Якутске в начале ноября появятся первые на Дальнем Востоке магазины без продавцов, касс и охранников. За покупателями будет наблюдать система компьютерного зрения.

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Внешне новая торговая точка напоминает холодильный шкаф. Покупателю нужно открыть дверь и взять необходимый товар. Нейросеть с помощью мобильного приложения b-pay оцифровывает человека и сама проведёт оплату. В таких магазинах будут продавать готовые обеды, десерты и напитки, пишет Sakhaday.ru.

Установка рассчитана на честность покупателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге трое молодых людей ударили ножом в грудь и в живот продавца продуктов питания, который пытался предотвратить кражу из магазина.