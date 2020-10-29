Воронеж, , 10:37 — REGNUM Решить проблему дефицита лекарственных препаратов в аптеках Воронежской области поручил губернатор Александр Гусев 28 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поставил задачу профильным департаментам провести советующую работу по обеспечению доступности противовирусными препаратами. Он также дал поручение ускорить зональное разделение потоков пациентов в поликлиниках и контролировать обеспечение койками.

«Хрупкое равновесие, которое сейчас наметилось, не факт, что сохранится. Поэтому рассчитывать, что мы прошли с вами тяжелый период, пока нельзя. Мы видим замедление в темпах роста госпитализации, но сами цифры остаются очень высокими: госпитализированы более четырех тысяч человек. Поэтому пока ситуация остается сложной», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области, которая устойчиво находится в числе регионов с высоким числом носителей коронавируса, возник дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов — воронежцы жалуются, что не могут приобрести лекарства, которые прописывают врачи для лечения COVID-19. Подобная ситуация сложилась во многих регионах РФ и обсуждалась 28 октября на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

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