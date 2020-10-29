Москва, , 10:34 — REGNUM Постоянную регистрацию в России получил препарат от коронавируса «Фавипиравир». Об этом 29 октября заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко на конференции по госрегулированию обращения лекарства.

Он уточнил, что по ускоренной процедуре к обращению допущены вакцины, а также препараты для противовирусной терапии — «Фавипиравир», «Редмесивир» и «Левилимаб».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что «Фавипиравир» включат в российский список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

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