Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM В сети появился трейлер седьмого сезона «королевской битвы» Apex Legends. Его опубликовали 28 октября на YouTube-канале игры.

В седьмом сезоне геймеров ожидают два главных нововведения: летающая карта Олимп и героиня по имени Хорайзон. Помимо этого, теперь они смогут перемещаться по локациям на летающем транспорте «Трезубец».

Напомним, седьмой сезоне в игре Apex Legends стартует 4 ноября 2020 года. Новый контент будет доступен на PC, PS4 и Xbox One.

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