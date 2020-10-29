Москва, , 10:28 — REGNUM Ситуация с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться через три недели, считает главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов.

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По его словам, в Минздраве ожидают, что «второй подъём не будет очень продолжительным».

«Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный, — цитирует его РИА Новости. — Но, скорее всего, он не будет дольше двух — четырёх недель».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чуланов заявил, что заболевание COVID-19 обладает некоторыми схожими чертами с «испанкой», бушевавшей в мире в 1918—1920 годах. В частности, это касается характера распространения заболевания.

Чуланов добавил, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у обычного гриппа. Без введения ограничительных мер, по словам эксперта, индекс распространения достиг бы 4−5.

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