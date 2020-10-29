Воронеж, , 10:28 — REGNUM Количество коек для лечения больных с коронавирусом в Воронежской области в начале ноября будет увеличено до 5631. Об этом 28 октября на заседании регионального оперативного штаба заявил глава департамента здравоохранения региона Александр Щукин.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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На данный момент в регионе госпитализированы 4472 пациента. Под амбулаторным наблюдением медиков находится 19 960 человек. Медики также зафиксировали за весь период пандемии на амбулаторном этапе по КТ-исследованиям снижение на 4% выявления пневмоний, на 8% снизилось число тяжелых форм пневмоний.

Существенно выросла нагрузка на поликлиники — все вызовы обслужить в течение дня медики не успевают, телефонные линии в поликлиниках перегружены. Было принято решение по оптимизации работы — в частности, для приема пациентов с ОРВИ в поликлиниках выделены отдельные зоны, создана служба телефонной связи с воронежцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Воронежской области поставлен очередной «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом — 292 случая. Всего заболели 24 477 человек, выписаны 20 924, скончались 407 человек.

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